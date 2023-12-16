«Замотался, обленился»: Максим Галкин сообщил, что вернулся в Израиль

Максим Галкин* (иноагент) радует поклонников своими многочисленными выступлениями по всей Европе. После недавнего тура пародист вернулся в Израиль. Шоумен поделился своими впечатлениями от концертов в различных странах и также рассказал, что провел небольшой отпуск в своем особняке в Герцлии (возле Тель-Авива).

Обязательно поделюсь видео с концертов

«Спасибо огромное за теплый прием. Обязательно поделюсь видео с концертов. Честно, немного замотался и обленился. Не думал, что у меня так много концертов будет», — сказал муж Примадонны.

В то время как он наслаждался своим туром, его супруга рассматривает возможность смены места жительства, в том числе Лондон в качестве своего потенциального нового жилища.