Сукачев открыто поддержал Пугачеву и процитировал Макаревича

По данным Bimru.ru, в ушедшем году Гарика Сукачева стали обсуждать в том числе из-за его отсутствия на телеэкранах. Журналисты портала News.ru провели свое расследование, чтобы выяснить, что же сейчас происходит в жизни музыканта.

Артист отметил, что его семейные отношения укрепились

Сукачев признался, что его семья стала еще крепче после начала СВО. Однако в семейном кругу они с женой стараются избегать обсуждения этой темы. Артист отметил, что его семейные отношения укрепились, а дети стали ближе друг к другу.

В прошлом году Сукачев выступил в поддержку Аллы Пугачевой. Рок-артист назвал ее «национальным достоянием».

В текущем году певец активно делился творческими моментами в социальных сетях. В частности, он публиковал цитаты Андрея Макаревича*.

* Признан иноагентом в РФ