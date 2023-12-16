На канале НТВ выйдет специальный новогодний выпуск шоу «Маска»

В преддверии Нового года и в первый день 2024 года на канале НТВ выйдет спецвыпуск «Новогодней Маски». В этом специальном эпизоде выступят все участники текущего сезона, включая Монстрика и Дракона. Также на сцене появятся новые маски, созданные специально для проекта.

В числе приглашенных гостей будут Новогодняя Ночь, Новогодний Леденец, Золотая Белка, Совенок, Новогодний Дракон, Тарантул, Новогодний Фейерверк, Подснежник. Зрителей НТВ ожидают не только раскрытие личностей за масками, но и совместные выступления звездных участников и судей, сообщает ИА InterMedia.