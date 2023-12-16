Друг Градского со ссылкой на артиста: «Макаревич присвоил себе труды коллег»

Во время беседы с aif.ru писатель Евгений Додолев рассказал о неопубликованных фрагментах своих интервью с Александром Градским, взятых для его новой книги «Гранд российской музыки», выпущенной специально к 70-летию покойного музыканта в 2019 году.

Градский выражал недовольство тем, что Макаревич стал фокусироваться на себе

По словам журналиста, маэстро высказывал свое мнение относительно Андрея Макаревича*, утверждая, что тот присвоил себе труд всей рок-группы «Машина времени». Градский, по словам Додолева, выражал недовольство тем, что тот стал фокусироваться на себе и присваивать заслуги команды. Он отмечал, что из-за этого возникли напряженности внутри коллектива.

Писатель также подчеркнул, что, несмотря на это, Градский ценил и любил Макаревича*, но иногда возникали разногласия из-за критического подхода Андрея к своим коллегам.

* Лицо, признанное в РФ иноагентом