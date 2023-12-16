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Друг Градского нашел воспоминания покойного артиста: Ротару поет под «фанеру» с 1975 года

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Друг Градского нашел воспоминания покойного артиста: Ротару поет под «фанеру» с 1975 года
Знаменитости
Источник фото: @sofiarotaru.official

В своей недавней беседе с «Аргументами и Фактами» журналист и писатель Евгений Додолев рассказал о своих разговорах с покойным Александром Градским. 

По его словам, он записывал интервью и готовил новую книгу. Градский рассказал Додолеву о Софии Ротару.

Ротару не выходит на сцену вживую уже почти пятьдесят лет 

Как утверждал маэстро, та не выходит на сцену вживую уже почти пятьдесят лет. Певица всегда использует во время выступлений предварительную запись. 

В интервью также упоминается заявление Александра Градского о том, что Алла Пугачева прекратила выступления вживую еще с 1986 года.

Информационное агентство «Informing»

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