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В «Слове пацана» нашлась еще одна песня на татарском: переводим ее текст

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В «Слове пацана» нашлась еще одна песня на татарском: переводим ее текст
Знаменитости
Источник фото: Слово Пацана сериал / ВКонтакте

По информации 116.ru, песня из «Слова пацана» на татарском языке «Пыяла» стала чрезвычайно популярной в приложении «Тик Ток». Но в телесериале присутствует еще одна композиция на татарском языке. Она имеет название «Котылу». Ее исполняет Евгения Зиборова вместе с Ольгой Соловьевой. Звучит трек в трейлере фильма.

В композиции «Котылу» есть несколько строк на татарском языке

Большая часть текста этой композиции была написана на русском языке. Хотя есть несколько строк и на татарском языке. В песне упоминается часто слово «котылу». В общем можно перевести как избавление от чего-либо.

Информационное агентство «Informing»

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