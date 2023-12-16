В «Слове пацана» нашлась еще одна песня на татарском: переводим ее текст

По информации 116.ru, песня из «Слова пацана» на татарском языке «Пыяла» стала чрезвычайно популярной в приложении «Тик Ток». Но в телесериале присутствует еще одна композиция на татарском языке. Она имеет название «Котылу». Ее исполняет Евгения Зиборова вместе с Ольгой Соловьевой. Звучит трек в трейлере фильма.

В композиции «Котылу» есть несколько строк на татарском языке

Большая часть текста этой композиции была написана на русском языке. Хотя есть несколько строк и на татарском языке. В песне упоминается часто слово «котылу». В общем можно перевести как избавление от чего-либо.