Информинг » Знаменитости » Критика СВО и концерты: как живет актер из «Ментовских войн» Устюгов

Критика СВО и концерты: как живет актер из «Ментовских войн» Устюгов

Image 16+
Критика СВО и концерты: как живет актер из «Ментовских войн» Устюгов
Знаменитости
Источник фото: @ekibastuzband

Александр Устюгов, известный широкому зрителю своей ролью в ленте «Ментовские войны», выразил свою критику по поводу спецоперации. Но он, в отличие от некоторых других коллег, не исчез с российских телеэкранов. 

Артист сейчас продолжает активную жизнь

Согласно информации от портала News.ru, артист и сейчас продолжает активную жизнь. Он участвует часто в съемках нескольких фильмов. В том числе сыграл актер главную роль в ленте «Столыпин« и принял непосредственное участие в создании кинокартины »Банда ЗИГ ЗАГ». Устюгов помимо всего прочего занимается музыкальной деятельностью. С 2015 года он выступает с группой Ekibastuz. 

Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, Александр сумел восстановиться и продолжает свою творческую деятельность.

Информационное агентство «Informing»

Певец Сергей Лазарев открыто и публично оскорбил Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко

Певец Сергей Лазарев открыто и публично оскорбил Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Нашлась с дочерью на даче: Стало известно, куда пропала актриса «Кухни» Марина Могилевская

Сегодня, 19:33

Пенкин рассказал о подарках, которые Ургант и Меладзе получали от олигархов

Сегодня, 19:28

Певица РФ Ветлицкая перестала скрывать 19-летнюю красавицу-дочь

Сегодня, 19:28

Разозлила россиян новым заявлением: Пугачева нашла повод вернуться в Израиль

Сегодня, 18:58

«Замотался, обленился»: Максим Галкин сообщил, что вернулся в Израиль

Сегодня, 18:53

Валерий Леонтьев в новогодние праздники выступит на закрытом корпоративе в Дубае

Сегодня, 16:28

В телесериале «Слова пацана» нашли несколько киноляпов

Сегодня, 16:18

Автор «Слова пацана» Гараев описал свою жизни после выхода из группировки

Сегодня, 14:43

Писатель Додолев: Пугачева зарабатывала в 90-е по $100 тысяч за один корпоратив

Сегодня, 14:38

Журналистка-иноагент нашла интересные детали нового финала сериала «Слово пацана»

Сегодня, 13:23

Лиза Арзамасова нашла смелость и сделала откровенное признание в телешоу «Дуэты»

Сегодня, 13:13

Не умер: Марат из «Слова пацана» записал новое видео из Ярославля

Сегодня, 12:33

Уехавшая в США Мария Машкова нашла повод, чтобы вернуться в Россию

Сегодня, 04:33

Крыжовников назвал «недожаренным мясом» слитую финальную серию сериала «Слово пацана»

Сегодня, 02:33

Журналисты рассказали, во что были одеты звезды России на новогоднем концерте

Сегодня, 02:33

Хирург Хайдаров уверен, что все скажут «вау» после нового преображения Киркорова

Вчера, 23:33

Неизлечимо больной внук Пугачевой нашел время и рассказал, что делает в Казахстане

Вчера, 23:03

17 айдолов и актеров из Южной Кореи, которые вернутся из армии в 2024 году

Вчера, 20:53

Юлия Высоцкая поразила своей обнаженной спиной

Вчера, 20:38

Собчак высказалась об откровенных нарядах российских звёзд: «Почему нет?»

Вчера, 20:13

Новости партнеров
2023
ru-RU