Критика СВО и концерты: как живет актер из «Ментовских войн» Устюгов

Александр Устюгов, известный широкому зрителю своей ролью в ленте «Ментовские войны», выразил свою критику по поводу спецоперации. Но он, в отличие от некоторых других коллег, не исчез с российских телеэкранов.

Артист сейчас продолжает активную жизнь

Согласно информации от портала News.ru, артист и сейчас продолжает активную жизнь. Он участвует часто в съемках нескольких фильмов. В том числе сыграл актер главную роль в ленте «Столыпин« и принял непосредственное участие в создании кинокартины »Банда ЗИГ ЗАГ». Устюгов помимо всего прочего занимается музыкальной деятельностью. С 2015 года он выступает с группой Ekibastuz.

Несмотря на недавние проблемы со здоровьем, Александр сумел восстановиться и продолжает свою творческую деятельность.