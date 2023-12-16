Сценарист «Слова пацана» Золотарёв рассказал о вырезанных сценах в сериале

Сценарист скандальной картины «Слово пацана» Андрей Золотарёв в эфире «Радио. Sputnik» поделился новой информацией о вырезанных сценах из сценария сериала.

Из сценария были целые блоки, описывающие обсуждения персонажей

По его словам, в оригинальном тексте фильма были целые блоки, описывающие обсуждения персонажей, однако они были вскоре удалены режиссером Крыжовниковым, так как эти сцены нарушали темп повествования.

Золотарёв выразил свое сожаление по поводу удаленных моментов. Он считает, что они могли бы хорошо обогатить общую картину нашумевшего телесериала.