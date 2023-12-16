Нашли повод: Аллу Пугачеву задержали на пограничном пункте для допроса

Стало известно сегодня, что во время своего недавнего визита в Россию Алла Борисовна Пугачева столкнулась с особым вниманием со стороны силовых структур.

Певица поделилась своими планами в стране

По сведениям Mash, певицу остановили на пограничном пункте для допроса. Примадонна чувствовала некоторое волнение, опасаясь возможного отказа во въезде. Беседа, как говорится, проходила в отдельном кабинете, где певица поделилась своими планами в стране. Она рассказала о личной жизни и попыталась развеять сомнения силовиков о целях своего визита в РФ.

Пугачева вручила пограничникам памятный подарок — фото с автографом и оставила в качестве воспоминания снимки, сделанные в кабинете.

Уточняется, что беседа продолжалась не более часа.