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Нашли повод: Аллу Пугачеву задержали на пограничном пункте для допроса

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Нашли повод: Аллу Пугачеву задержали на пограничном пункте для допроса
Знаменитости
Источник фото: @allaorfeys

Стало известно сегодня, что во время своего недавнего визита в Россию Алла Борисовна Пугачева столкнулась с особым вниманием со стороны силовых структур. 

Певица поделилась своими планами в стране

По сведениям Mash, певицу остановили на пограничном пункте для допроса. Примадонна чувствовала некоторое волнение, опасаясь возможного отказа во въезде. Беседа, как говорится, проходила в отдельном кабинете, где певица поделилась своими планами в стране. Она рассказала о личной жизни и попыталась развеять сомнения силовиков о целях своего визита в РФ. 

Пугачева вручила пограничникам памятный подарок — фото с автографом и оставила в качестве воспоминания снимки, сделанные в кабинете. 

Уточняется, что беседа продолжалась не более часа.

Информационное агентство «Informing»

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