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Эксперты: включение в рацион определенных продуктов поможет снизить тревогу

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Эксперты: включение в рацион определенных продуктов поможет снизить тревогу
Здоровье
Фото: @ededchechine / freepik.com

Роспотребнадзор сообщил россиянам о семи продуктах, которые помогают эффективно бороться со стрессом.

Включение в рацион определенных продуктов поможет снизить тревогу 

Давно не секрет, что хронический стресс может привести к развитию некоторых болезней. Самые популярные из них - диабет и недуги сердечно-сосудистой системы. Включение в рацион определенных продуктов поможет снизить тревогу и поддержать психологическое здоровье. 

Желательно употреблять инжир, пшеничные отруби, отдать предпочтение жирной морской рыбе (скумбрии, сельди, тунцу). Подойдет отлично темный шоколад, брокколи, куркума и кефир. При этом стоит исключить кофеин, алкоголь, искусственные красители, консерванты, подсластители, негативно влияющие на человеческую стрессоустойчивость.

Информационное агентство «Informing»

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