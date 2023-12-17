Эксперты: включение в рацион определенных продуктов поможет снизить тревогу

Роспотребнадзор сообщил россиянам о семи продуктах, которые помогают эффективно бороться со стрессом.

Включение в рацион определенных продуктов поможет снизить тревогу

Давно не секрет, что хронический стресс может привести к развитию некоторых болезней. Самые популярные из них - диабет и недуги сердечно-сосудистой системы. Включение в рацион определенных продуктов поможет снизить тревогу и поддержать психологическое здоровье.

Желательно употреблять инжир, пшеничные отруби, отдать предпочтение жирной морской рыбе (скумбрии, сельди, тунцу). Подойдет отлично темный шоколад, брокколи, куркума и кефир. При этом стоит исключить кофеин, алкоголь, искусственные красители, консерванты, подсластители, негативно влияющие на человеческую стрессоустойчивость.