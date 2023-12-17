Друг Градского привел слова покойного муызканта: «Макаревич присвоил труды коллег»

Близкий друг Александра Градского писатель Евгений Додолев рассказал, что беседовал с музыкантом о лидере «Машины времени» Андрее Макаревиче* (признан иноагентом).

По словам Додолева, Градский обвинил коллегу в присвоении себе трудов всей рок-группы. Додолев заявил, что у него есть возможность дословно процитировать покойного музыканта. Дело в том, что он записывал беседы с ним на диктофон. Эти записи важны для написания книги.

Перетянул все одеяло на себя

«Была команда, в которой было именно коллективное музицирование. Он (Макаревич) перетянул все одеяло на себя и присвоил себе все то, что делала команда», — рассказывал Градский.

По мнению музыканта, причиной конфликта между участниками «Машины времени» стало поведение Макаревича*.

Никто не помнит, что Подгородецкий написал «Поворот»

«Был Маргулис, был Кутиков, был Кавагоэ, был Подгородецкий! Никто не помнит, что Подгородецкий написал вообще «Поворот», между нами говоря», — процитировал слова Градского журналист.

Вместе с тем Градский никогда не сомневался в том, что Макаревич* - талантливый музыкант. Додолев сказал, что Градский ценил дружбу с Макаревичем*, но у Александра была манера всех судить и развешивать ярлыки.