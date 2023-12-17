Ученые нашли неожиданную угрозу при употреблении коровьего молока

Недавние исследования ученых из Нидерландов выявили потенциальную связь употребления коровьего молока с повышенным риском преддиабета.

Употребление коровьего молока было часто связано с увеличением риска преддиабета

Ученые анализировали данные 74 тыс. человек 46 лет. Оценивалось потребление добровольцами молочных продуктов. Результаты показали, что употребление коровьего молока было часто связано с увеличением риска преддиабета. Однако употребление жирных йогуртов, наоборот, снижало вероятность этого заболевания. Особенно это касалось людей старше 60 лет.

Врач-эндокринолог Зухра Павлова подчеркнула, что она не рекомендует своим пациентам употребление коровьего молока по многим причинам. Как отметила эксперт, кисломолочные продукты могут быть более полезными, поскольку не содержат в своем составе вредного белка бета-казоморфина-7, который присутствует в молоке коров.