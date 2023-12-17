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Ортопед Данильченко нашел способ, как избавится от косточки на стопе

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Ортопед Данильченко нашел способ, как избавится от косточки на стопе
Здоровье
Фото: @fabrikasimf / freepik.com

Многие люди сталкиваются с вальгусной деформацией первого пальца стопы. Этот недуг проявляется его отклонением и образованием так называемой «косточки». 

Травматолог-ортопед Геннадий Данильченко подчеркнул, что одной из причин такого состояния является неправильная обувь с высокими каблуками с раннего детства. Плоскостопие, а также неправильный выбор обуви или отсутствие коррекции в юности могут привести в дальнейшем к деформациям стопы. 

Нужен комплексный подход

Врач рекомендует применять ортопедические меры, включая ношение стелек. Операция по удалению косточки может не всегда быть эффективной, поэтому нужен комплексный подход. Хорошо себя показали массаж, физиолечение.

Информационное агентство «Informing»

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