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Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн рублей и улетит в США

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Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн рублей и улетит в США
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Российская исполнительница Кристина Орбакайте прибыла в Россию с целью заработка на новогодних корпоративах. Певица планирует провести мероприятия в РФ перед отъездом обратно в Штаты, где она проживает последнее время с семьей. 

Цены на услуги дочери Пугачевой были снижены с 5 млн рублей до 4,5 млн рублей

Согласно телеграм-каналу Mash, цены на услуги дочери Пугачевой были снижены с 5 млн рублей до 4,5 млн рублей. Певица предъявляет высокие требования к обслуживанию. Это включает предоставление люксового автопарка, проживание в лучшем отеле в городе, обеспечение ее охраной и максимальным уровнем конфиденциальности.

Информационное агентство «Informing»

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