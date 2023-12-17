Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн рублей и улетит в США

Российская исполнительница Кристина Орбакайте прибыла в Россию с целью заработка на новогодних корпоративах. Певица планирует провести мероприятия в РФ перед отъездом обратно в Штаты, где она проживает последнее время с семьей.

Цены на услуги дочери Пугачевой были снижены с 5 млн рублей до 4,5 млн рублей

Согласно телеграм-каналу Mash, цены на услуги дочери Пугачевой были снижены с 5 млн рублей до 4,5 млн рублей. Певица предъявляет высокие требования к обслуживанию. Это включает предоставление люксового автопарка, проживание в лучшем отеле в городе, обеспечение ее охраной и максимальным уровнем конфиденциальности.