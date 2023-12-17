Официально: премьера финальной серии сериала «Слово пацана» переносится

Режиссер сериала «Слово пацана» Жора Крыжовников объявил КП, что они с создателями сериала решили переснять финальную восьмую серию и сделать ее более насыщенной. Из-за этого финал будет выпущен немного позднее, чем ранее ими планировалось.

Крыжовников подчеркнул, что данное решение связано с тем, что создатели хотят завершить историю более убедительным образом, учитывая отклик российских телезрителей на все предыдущие серии.

Помимо того, частично переснимается и седьмая серия. В связи с этим изменением финальная серия, которая изначально планировалась к выпуску на 21 декабря, будет выпущена позже. Однако обещают завершить фильм до наступления 2024 года.