Популярная певица и ведущая Бузова нашла, что ответить на критику своего вокала

Ольга Бузова прокомментировала критику, которую ей очень часто адресуют хейтеры в социальных сетях, особенно в отношении ее вокальных данных.

Продолжает собирать полные залы

По словам певицы и ведущей, несмотря на подобные сомнения всех недоброжелателей, она продолжает собирать полные залы на своих выступлениях. В беседе артистка отметила также, что недавно она выступала в Москве. Концерт проходил три дня подряд перед полными залами и пела она без фонограммы.

Как говорит Бузова, ее преданные фанаты знают, что она исполняет песни вживую, и добавила, что будет игнорировать подобные новости в прессе.