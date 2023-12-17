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Популярная певица и ведущая Бузова нашла, что ответить на критику своего вокала

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Популярная певица и ведущая Бузова нашла, что ответить на критику своего вокала
Знаменитости
Источник фото: @buzova86

Ольга Бузова прокомментировала критику, которую ей очень часто адресуют хейтеры в социальных сетях, особенно в отношении ее вокальных данных. 

Продолжает собирать полные залы

По словам певицы и ведущей, несмотря на подобные сомнения всех недоброжелателей, она продолжает собирать полные залы на своих выступлениях. В беседе артистка отметила также, что недавно она выступала в Москве. Концерт проходил три дня подряд перед полными залами и пела она без фонограммы. 

Как говорит Бузова, ее преданные фанаты знают, что она исполняет песни вживую, и добавила, что будет игнорировать подобные новости в прессе.

Информационное агентство «Informing»

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