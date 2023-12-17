«Полнейшее разочарование»: Группа «Три дня дождя» нашла повод больше никогда не приезжать в Архангельск

Группа «Три дня дождя» выступила в Архангельске, но концерт лишь вызвал негативные эмоции у солиста коллектива Глеба Викторова. Он рассказал, что в зале была одна поклонница, которая настойчиво просила исполнить хит «Отпускай». Солист предложил исполнить эту песню после предварительного списка, поскольку никогда не поет на концертах на заказ, но из-за настойчивых просьб зрителей она зазвучала раньше.

После концерта Викторов расплакался и разбил стену в клубе «М33», где и проходило выступление. Впоследствии группа объявила о решении больше не выступать в Архангельске из-за «полнейшего разочарования в людях, в слушателях, в их адекватности».