Самбурская раскритиковала собственные клипы, один из которых снимался в США

Настасья Самбурская в одной из соцсетей выразила разочарование в своих собственных клипах, утверждая, что она потратила «деньги на ветер», так как ни один уважающий себя канал не хочет показывать эти видеоролики.

Клип набрал очень мало просмотров

Настасья упомянула о двух клипах, один из которых был создан специально для фона во время выступления на юбилее бывшего продюсера. В интернете он набрал очень мало просмотров.

Второй клип, по словам Самбурской, был снят в США, но оказался тоже неинтересным для поклонников. Это вызвало разочарование и грусть у певицы.