В Рыбинске 17 декабря пройдет фан-встреча с Маратом из сериала «Слово пацана»

Актер Рузиль Минекаев, сыгравший в сериале «Слово пацана» роль Марата, готовится провести фан-встречу в одном из кинотеатров Рыбинска. Пройдет она сегодня, 17 декабря.

Вход на мероприятие бесплатный

Артист выразил надежду на участие зрителей. Он пообещал, что будет рад видеть всех без исключения. Встречи предназначены для людей всех возрастов. Будет проведено две сессии в разное время. Вход на мероприятие бесплатный.

Организаторы просят желающих предварительно зарегистрироваться, а также написать сообщение в группу кинотеатра для улучшения условий проведения данной встречи.