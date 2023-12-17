BJOG: учеными найдена угроза здоровью женщин в тампонах и прокладках

Новое исследование, по данным журнала «BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology», выявило наличие вредных веществ, разрушающих эндокринную систему, в прокладках и тампонах.

Ученые проанализировали более ранние исследования, проведенные с 2013 по 2023 год. Они подтвердили наличие в тампонах и прокладках опасных для здоровья химических веществ - фталатов, летучих органических соединений, фенолов, парабенов, ароматических химических веществ, диоксинов, диоксиноподобных соединений. Все эти вещества могут негативно влиять на эндокринную систему человека и приводить к различным заболеваниям.

Женщины, использующие прокладки и тампоны, особенно с отдушками, подвергают себя риску отравления тканей, а также нарушения гормонального баланса.