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Тромбы в сосудах и жир на животе: Врач Гадзиян нашел два самых опасных продукта для человека

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Тромбы в сосудах и жир на животе: Врач Гадзиян нашел два самых опасных продукта для человека
Здоровье
Фото: @Racool_studio / freepik.com

По словам кандидата медицинских наук, хирурга, онкоуролога Марка Гадзияна, рекомендуется ограничивать потребление соли и сахара. Избыток соли может привести к образованию тромбов, повышению артериального давления, снижению уровня тестостерона в человеческом организме. 

Может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем

Что же касается избытка сахара, то он может оказывать крайне негативное воздействие на выработку инсулина, привести к отложению жира, включая вредный висцеральный. Поэтому рацион, богатый консервированными продуктами с избытком соли и сахара может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем.

Информационное агентство «Informing»

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