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Звездная сибирячка: Дочь новосибирских ученых Софья Васильева покорила Голливуд

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Звездная сибирячка: Дочь новосибирских ученых Софья Васильева покорила Голливуд
Знаменитости
Фото: freepik.com

Софья Васильева, дочь ученых из Новосибирска, стала заметной фигурой в Голливуде благодаря своей роли в телесериале «В поисках Аляски». 

Родилась она в Миннеаполисе, поскольку родители переехали в США в начале 90-х. Увлеченная актерским искусством с детства, девушка успешно окончила школу «Барбизон», а затем Колумбийский университет. Она владеет английским и русским языками. 

Перешла в актерскую сферу

Не следуя семейной научной традиции, Софья начала свою карьеру с модельного бизнеса в далеком 2000 году. Затем перешла в актерскую сферу. С участием в фильмах «Медиум», «Агентство», «Закон и порядок», «Люцифер», «Супергерл», она собрала более 30 успешных проектов. 

Недавно Васильева, которой сейчас 31 год, снялась в картине «13 минут», а также ленте «Драма в деталях».

Информационное агентство «Informing»

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