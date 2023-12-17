Звездная сибирячка: Дочь новосибирских ученых Софья Васильева покорила Голливуд

Софья Васильева, дочь ученых из Новосибирска, стала заметной фигурой в Голливуде благодаря своей роли в телесериале «В поисках Аляски».

Родилась она в Миннеаполисе, поскольку родители переехали в США в начале 90-х. Увлеченная актерским искусством с детства, девушка успешно окончила школу «Барбизон», а затем Колумбийский университет. Она владеет английским и русским языками.

Перешла в актерскую сферу

Не следуя семейной научной традиции, Софья начала свою карьеру с модельного бизнеса в далеком 2000 году. Затем перешла в актерскую сферу. С участием в фильмах «Медиум», «Агентство», «Закон и порядок», «Люцифер», «Супергерл», она собрала более 30 успешных проектов.

Недавно Васильева, которой сейчас 31 год, снялась в картине «13 минут», а также ленте «Драма в деталях».