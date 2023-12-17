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59-летняя Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя

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59-летняя Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя
Знаменитости
Источник фото: соцсети Маши Распутиной

На одном из своих недавних сольных концертов 59-летняя Маша Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя. 

Ранее известная артистка призналась, что в начале своей музыкальной карьеры она использовала псевдоним. Она приняла такое решение из-за опасений быть сравненной с уже популярной артисткой Аллой Борисовной Пугачевой. 

Оказалось, что до того, как стать Машой Распутиной, ее настоящее имя было Алла Николаевна Агеева. В процессе выступления советская и российская певица также выразила желание вернуть себе собственное имя. Она отметила, что псевдоним останется в прошлом.

Информационное агентство «Informing»

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