59-летняя Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя

На одном из своих недавних сольных концертов 59-летняя Маша Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя.

Ранее известная артистка призналась, что в начале своей музыкальной карьеры она использовала псевдоним. Она приняла такое решение из-за опасений быть сравненной с уже популярной артисткой Аллой Борисовной Пугачевой.

Оказалось, что до того, как стать Машой Распутиной, ее настоящее имя было Алла Николаевна Агеева. В процессе выступления советская и российская певица также выразила желание вернуть себе собственное имя. Она отметила, что псевдоним останется в прошлом.