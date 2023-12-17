Информинг » Знаменитости » Юбилей музыканта из РФ Макаревича прошел в кругу российских иноагентов

Юбилей музыканта из РФ Макаревича прошел в кругу российских иноагентов

Image 16+
Юбилей музыканта из РФ Макаревича прошел в кругу российских иноагентов
Знаменитости
Источник фото: @andrey_makarevich / Telegram

Недавно рок-музыкант и ныне признанный иноагент Андрей Макаревич* отметил свое 70-летие. Лидер рок-группы «Машина времени» праздновал юбилей 11 декабря. 

Проживающий в Израиле артист решил устроить там грандиозное музыкальное событие в честь юбилея. Он привлек таких известных гостей, как Алла Пугачева и Максим Галкин*, Лайма Вайкуле и Семен Слепаков*, Анатолий Белый и Максим Леонидов. 

Концерт стал настоящим праздником для поклонников Макаревича*, и несмотря на его долгое пребывание в Израиле, артист по-прежнему продолжает упоминать Россию в своих интервью для западных средств массовой информации. 

* Признан иноагентом на территории России.

Информационное агентство «Informing»

Друг Градского привел слова покойного муызканта: «Макаревич присвоил труды коллег»

Друг Градского привел слова покойного муызканта: «Макаревич присвоил труды коллег»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Не могу поверить»: Телеведущая Лера Кудрявцева назвала страшной потерей смерть Ары Мартиросяна

Сегодня, 19:28

Юбилей музыканта из РФ Макаревича прошел в кругу российских иноагентов

Сегодня, 18:03

Вышел в эфир снятый в Челябинской области эпизод шоу «Битва экстрасенсов»

Сегодня, 15:53

Умер Отар Иоселиани, известный режиссер и сценарист

Сегодня, 15:33

59-летняя Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя

Сегодня, 14:38

Самбурская раскритиковала собственные клипы, один из которых снимался в США

Сегодня, 13:43

Звездная сибирячка: Дочь новосибирских ученых Софья Васильева покорила Голливуд

Сегодня, 13:43

Популярная певица и ведущая Бузова нашла, что ответить на критику своего вокала

Сегодня, 12:53

В Рыбинске 17 декабря пройдет фан-встреча с Маратом из сериала «Слово пацана»

Сегодня, 12:48

«Полнейшее разочарование»: Группа «Три дня дождя» нашла повод больше никогда не приезжать в Архангельск

Сегодня, 12:28

Официально: премьера финальной серии сериала «Слово пацана» переносится

Сегодня, 11:48

Никита Кологривый нашел себя в роли Кощея в «Слове пацана»

Сегодня, 10:58

Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн рублей и улетит в США

Сегодня, 03:33

Друг Градского привел слова покойного муызканта: «Макаревич присвоил труды коллег»

Сегодня, 03:03

Нашли повод: Аллу Пугачеву задержали на пограничном пункте для допроса

Вчера, 23:13

Друг Градского нашел воспоминания покойного артиста: Ротару поет под «фанеру» с 1975 года

Вчера, 21:38

В «Слове пацана» нашлась еще одна песня на татарском: переводим ее текст

Вчера, 21:28

Сценарист «Слова пацана» Золотарёв рассказал о вырезанных сценах в сериале

Вчера, 21:18

На канале НТВ выйдет специальный новогодний выпуск шоу «Маска»

Вчера, 21:03

Сукачев открыто поддержал Пугачеву и процитировал Макаревича

Вчера, 21:03

Новости партнеров
2023
ru-RU