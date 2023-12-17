Юбилей музыканта из РФ Макаревича прошел в кругу российских иноагентов

Недавно рок-музыкант и ныне признанный иноагент Андрей Макаревич* отметил свое 70-летие. Лидер рок-группы «Машина времени» праздновал юбилей 11 декабря.

Проживающий в Израиле артист решил устроить там грандиозное музыкальное событие в честь юбилея. Он привлек таких известных гостей, как Алла Пугачева и Максим Галкин*, Лайма Вайкуле и Семен Слепаков*, Анатолий Белый и Максим Леонидов.

Концерт стал настоящим праздником для поклонников Макаревича*, и несмотря на его долгое пребывание в Израиле, артист по-прежнему продолжает упоминать Россию в своих интервью для западных средств массовой информации.

* Признан иноагентом на территории России.