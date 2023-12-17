Умер Отар Иоселиани, известный режиссер и сценарист

Скончался выдающийся сценарист, режиссер, народный артист Грузии Отар Иоселиани, которому было 89 лет. Об этом информирует КП, ссылаясь на близких артиста.

Отар Иоселиани оставил свой след в мировом кинематографе

Отар Иоселиани оставил свой след в мировом кинематографе, создавая такие фильмы, как «Листопад«, «Пастораль", "Жил певчий дрозд», »Утро понедельника» и многие другие.

Причина его смерти пока что не сообщается.

Режиссер родился в 1934 году в Тбилиси. В 1955 году он поступил во ВГИК. Там Иоселиани учился у известных мастеров - Михаила Чиаурели и Михаила Довженко.