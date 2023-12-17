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Вышел в эфир снятый в Челябинской области эпизод шоу «Битва экстрасенсов»

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Вышел в эфир снятый в Челябинской области эпизод шоу «Битва экстрасенсов»
Знаменитости
Фото: @pikisuperstar / freepik.com

В последнем эпизоде телешоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших», показанном на канале ТНТ, участники отправились в Агаповский район (Челябинская область), чтобы разобраться с серией самоубийств среди молодых парней в поселке Вперед. 

Жители поселка обратились за помощью к экспертам после того, как число самоубийств превысило тридцать

Экстрасенсы, включая чернокнижников Диму Матвеева, ясновидящую Викторию Райдос, черного мага Влада Череватого, медиума Олега Шепса столкнулись с вызовом расследовать эти необъяснимые события. Местные жители обратились за помощью к экспертам после того, как число самоубийств превысило тридцать случаев. Как рассказали люди, трагедии начались примерно десять лет назад.

Съемки проекта проходили при температуре -35 градусов Цельсия. Несмотря на аномальный холод, множество зевак пришли посмотреть на все происходящее. Толпу пришлось сдерживать полиции из-за чересчур нездорового интереса к проведению съемок.

Информационное агентство «Informing»

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