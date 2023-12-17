«Не могу поверить»: Телеведущая Лера Кудрявцева назвала страшной потерей смерть Ары Мартиросяна

Знаменитый композитор и певец Ара Мартиросян умер в возрасте 46 лет. Его доставили в медицинский центр «Наири» в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали острую сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, и, несмотря на все усилия, произошла остановка сердца.

Лера Кудрявцева выразила свое горе по поводу ухода Мартиросяна. Она в своем личном блоге вспомнила их встречи в Париже и выразила соболезнования родным и близким умершего артиста.

Ты навсегда в моем сердце

«Господи! Только что узнала, что не стало моего друга, чудесного человека. Ара, как так. Я в шоке... Помню наши посиделки в Париже, как смеялись, писали песни, обсуждали, мечтали о многом. Не могу в это поверить. Ара — ты навсегда в моем сердце! Я плачу...», — пишет убитая горем телеведущая.