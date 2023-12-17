Попал под поезд: Звезда сериала «Обреченная стать звездой» Никольский нашел свою смерть 13 лет назад

Армандс Нейландс-Яунземс, прославленный латышско-датский актер, известный своей ролью Олега Никольского в картине «Обреченная стать звездой», скончался трагически 13 лет назад. Он умер в возрасте 34 лет.

Родившись в Риге, артист вырос среди простых рабочих, но всегда проявлял интерес к спорту, достигнув в итоге высоких результатов в акробатике, рукопашном бое, плавании. После этого решил посвятить свою жизнь актерскому искусству, окончив Щукинское училище. Актер стал известен публике благодаря «Обреченной стать звездой», где исполнил Олега Никольского. Его талант и профессионализм также проявились в некоторых других проектах.

Трагедия, которая произошла с актером, поразила поклонников.

Нейландс-Яунземс, пересекая железнодорожные пути, погиб под колесами поезда

В 2010 году Нейландс-Яунземс вернулся со съемок и, пересекая железнодорожные пути, погиб под колесами поезда, не услышав сигналов локомотива из-за надетых наушников.