СМИ нашли перевод слова, который Маратик сказал на татарском во время выступления Пальто

Наделавший шума телесериал «Слово пацана» рассказывает о жизни уличных молодежных группировок в Казани (Татарстан). Иногда в многосерийном фильме звучит татарская речь, добавляя аутентичности сюжету.

Маратик, используя татарский язык, решил поддержать Пальто, выкрикнув слово «Булдырасын!»

Так, в одной сцене, после выступления Пальто в музыкальной школе, его новый друг Маратик, используя татарский язык, решил поддержать артиста, выкрикнув слово «Булдырасын!«, что значит »Ты можешь!».

Зрители, не знакомые с татарским языком, проявили интерес к этому моменту, однако портал 116.ru разъяснил, что это слово было выражением поддержки и похвалы за отличное выступление Пальто.