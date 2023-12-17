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СМИ нашли перевод слова, который Маратик сказал на татарском во время выступления Пальто

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СМИ нашли перевод слова, который Маратик сказал на татарском во время выступления Пальто
Знаменитости
Источник фото: Слово Пацана сериал / ВКонтакте

Наделавший шума телесериал «Слово пацана» рассказывает о жизни уличных молодежных группировок в Казани (Татарстан). Иногда в многосерийном фильме звучит татарская речь, добавляя аутентичности сюжету.

Маратик, используя татарский язык, решил поддержать Пальто, выкрикнув слово «Булдырасын!» 

Так, в одной сцене, после выступления Пальто в музыкальной школе, его новый друг Маратик, используя татарский язык, решил поддержать артиста, выкрикнув слово «Булдырасын!«, что значит »Ты можешь!». 

Зрители, не знакомые с татарским языком, проявили интерес к этому моменту, однако портал 116.ru разъяснил, что это слово было выражением поддержки и похвалы за отличное выступление Пальто.

Информационное агентство «Informing»

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