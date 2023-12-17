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Найдено удивительное влияние зимы на мозг и поведение человека

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Найдено удивительное влияние зимы на мозг и поведение человека
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Зимой многие люди переживают сезонное аффективное расстройство из-за уменьшения воздействия солнечного света, что влияет на уровень серотонина, вызывая депрессию и подавленность. Исследования показали, что этот сезонный эффект более выражен в северных регионах мира, где зимние дни коротки. 

Зимой увеличивается сексуальная активность. Она также достигает своего пика в конце лета.

В зимнее время у людей увеличивается щедрость

Нейробиологи из Бельгии отмечают, что в зимнее время у людей повышается производительность при выполнении задач, связанных с устойчивым вниманием. Помимо этого, увеличивается щедрость. Сообщается, что объемы благотворительных пожертвований и чаевых увеличиваются. Эта тенденция связана с рождественскими праздниками, поощряющими щедрость.

Информационное агентство «Informing»

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