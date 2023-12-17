Сок вместо таблеток: Найден напиток, который уменьшает воспаление в организме

Свежие научные изучения показывают, что морковный сок, помимо положительного влияния на зрение, обладает существенными противовоспалительными свойствами, которые могут сыграть важную роль в предотвращении диабета, рака, заболевания сердца.

Датские ученые сосредоточились на анализе фалькаринолов и фалькариндиолов, содержащихся в моркови, а также на их воздействии на иммунитет. Они провели эксперимент на 14 здоровых участниках, которые воздерживались от противовоспалительных препаратов. Они употребляли специально приготовленный сок из моркови, после чего анализировались изменения, происходящие в их крови.

Употребление морковного сока способствовало эффективной борьбе с воспалением

Особый интерес вызвал вопрос о воздействии морковного сока на воспалительный процесс. Оказалось, что употребление морковного сока способствовало более эффективной борьбе с воспалением, которое является ключевым фактором многих недугов.