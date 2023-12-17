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Дерматолог нашла ноу-хау, как избавиться от мешков, морщин и кругов под глазами

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Дерматолог нашла ноу-хау, как избавиться от мешков, морщин и кругов под глазами
Здоровье
Фото: @freepik / freepik.com

Область под глазами является одной из самых уязвимых. Дерматолог Шерин Идрисс предоставила рекомендации по минимизации признаков старения в этой области, сосредотачиваясь на различных проблемах.

Для борьбы с темными кругами рекомендуется использовать домашний уход. Осветляющие компоненты, такие как койевая кислота, корень солодки, арбутин, содержащиеся в кремах, могут быть эффективными.

Отечность под глазами может быть вызвана разными факторами

Отечность под глазами может быть вызвана разными факторами. При мешках, вызванных внешними факторами, рекомендуется использовать крем или сыворотку с арникой. Также желательно проводить массаж лимфатической жидкости для уменьшения отеков.

Для борьбы с мелкими морщинами под глазами рекомендуется использовать разные средства, стимулирующие выработку коллагена. Подойдет крем для век с ретинолом.

Информационное агентство «Informing»

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