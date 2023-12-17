Аскорбинка и аспирин: Врач-терапевт Лапа нашла лучшие копеечные средства от простуды

Врач-терапевт Людмила Лапа высказала свое мнение ИА Регнум о средствах от простуды и дала рекомендации для лечения ОРВИ.

Она подчеркнула, что частой ошибкой является убеждение, что таблетка «Терафлю» сразу приведет к выздоровлению. Такие препараты, по словам доктора, могут создавать ложное впечатление о восстановлении, не укрепляя при этом иммунитет человека.

Врач порекомендовала использовать доступные и эффективные средства

Врач порекомендовала использовать доступные и эффективные средства, такие как аспирин, аскорбинка, полоскание горла содой.

Также Лапа подчеркнула, что температуру до 38 градусов не нужно сбивать без острой необходимости.

«Нам поможет аспирин, стоит пять копеек. Это незаменимая вещь в доме. Аскорбинка также должна быть — не нужно отказываться от витамина С. Это полезно для слизистых, а слизистые, как известно, это и есть иммунная система. Вирус живет на слизистых два дня. Поэтому рекомендую полоскать горло содой. Это создает щелочную среду. Вирус в щелочной среде долго не живет», - уверена специалист.