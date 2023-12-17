Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Станислав Садальский высказал свои мысли относительно того, почему Алла Пугачева следует за своим мужем-иноагентом, несмотря на трудности.

Примадонна никогда не чувствовала себя так комфортно

По мнению заслуженного артиста РСФСР, ответ на этот вопрос кроется в 2-х словах: «Любовь зла!». Он утверждает, что Примадонна российского шоу-бизнеса никогда не чувствовала себя так комфортно, как рядом с нынешним супругом. Артист уверен, что она стала просто «рабой любви», готовой скитаться по миру за спутником.

Любовь, отмечает Садальский, не подчиняется логике. Иногда она заставляет людей принимать нестандартные и даже странные решения.