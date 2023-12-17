Александр Буйнов не стал скрывать проблемы со здоровьем: с трудом ходит

На фоне активной деятельности на праздничных корпоративах и участия в разных новогодних программах 73-летний Александр Буйнов столкнулся с проблемами со здоровьем. Об этом сегодня сообщает Московский Комсомолец.

По данным источника, за кулисами главного новогоднего концерта артист внезапно начал хромать. Каждый шаг Буйнова давался ему с трудом.

Певец не прокомментировал свои проблемы со здоровьем

Певец, несмотря на то, что с трудом ходит, не прокомментировал свои проблемы. Он только лишь заявил, что активно готовится к встрече Нового года вместе со своей любимой супругой Алёной.