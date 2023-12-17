Информинг » Знаменитости » Мостовой сходил на концерт в Дубае вместе с подругой украинского футболиста Мудрика

Мостовой сходил на концерт в Дубае вместе с подругой украинского футболиста Мудрика

Image 16+
Мостовой сходил на концерт в Дубае вместе с подругой украинского футболиста Мудрика
Знаменитости
Источник фото: @andrey.mostovoy17

Известный футболист «Зенита» Андрей Мостовой был замечен вместе с Виолеттой Грачёвой. Девушка является подругой украинского футболиста, игрока «Челси» Михаила Мудрика. Они отметились на музыкальном концерте в Дубае, пишет Чемпионат. Об этом свидетельствуют их истории в социальных сетях с одинаковой локацией, где исполнялись рэп-композиции.

Мудрик и Грачева поддерживают друг друга в социальных сетях

Мостовой и Грачёва также нередко демонстрируют взаимные лайки, что привлекло внимание интернет-пользователей. 

Ранее у них уже были схожие истории. Например, о катании на лодке по реке в Петербурге. Мудрик и Грачева также поддерживают друг друга в социальных сетях. Они лайкают друг друга, публикуя схожие геолокации.

Информационное агентство «Informing»

Друг Градского привел слова покойного муызканта: «Макаревич присвоил труды коллег»

Друг Градского привел слова покойного муызканта: «Макаревич присвоил труды коллег»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Сегодня, 21:53

Попал под поезд: Звезда сериала «Обреченная стать звездой» Никольский нашел свою смерть 13 лет назад

Сегодня, 20:28

«Не могу поверить»: Телеведущая Лера Кудрявцева назвала страшной потерей смерть Ары Мартиросяна

Сегодня, 19:28

Юбилей музыканта из РФ Макаревича прошел в кругу российских иноагентов

Сегодня, 18:03

Вышел в эфир снятый в Челябинской области эпизод шоу «Битва экстрасенсов»

Сегодня, 15:53

Умер Отар Иоселиани, известный режиссер и сценарист

Сегодня, 15:33

59-летняя Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя

Сегодня, 14:38

Самбурская раскритиковала собственные клипы, один из которых снимался в США

Сегодня, 13:43

Звездная сибирячка: Дочь новосибирских ученых Софья Васильева покорила Голливуд

Сегодня, 13:43

Популярная певица и ведущая Бузова нашла, что ответить на критику своего вокала

Сегодня, 12:53

В Рыбинске 17 декабря пройдет фан-встреча с Маратом из сериала «Слово пацана»

Сегодня, 12:48

«Полнейшее разочарование»: Группа «Три дня дождя» нашла повод больше никогда не приезжать в Архангельск

Сегодня, 12:28

Официально: премьера финальной серии сериала «Слово пацана» переносится

Сегодня, 11:48

Никита Кологривый нашел себя в роли Кощея в «Слове пацана»

Сегодня, 10:58

Кристина Орбакайте проведет корпоративы в России за 4,5 млн рублей и улетит в США

Сегодня, 03:33

Друг Градского привел слова покойного муызканта: «Макаревич присвоил труды коллег»

Сегодня, 03:03

Нашли повод: Аллу Пугачеву задержали на пограничном пункте для допроса

Вчера, 23:13

Друг Градского нашел воспоминания покойного артиста: Ротару поет под «фанеру» с 1975 года

Вчера, 21:38

В «Слове пацана» нашлась еще одна песня на татарском: переводим ее текст

Вчера, 21:28

Сценарист «Слова пацана» Золотарёв рассказал о вырезанных сценах в сериале

Вчера, 21:18

Новости партнеров
2023
ru-RU