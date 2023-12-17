Мостовой сходил на концерт в Дубае вместе с подругой украинского футболиста Мудрика

Известный футболист «Зенита» Андрей Мостовой был замечен вместе с Виолеттой Грачёвой. Девушка является подругой украинского футболиста, игрока «Челси» Михаила Мудрика. Они отметились на музыкальном концерте в Дубае, пишет Чемпионат. Об этом свидетельствуют их истории в социальных сетях с одинаковой локацией, где исполнялись рэп-композиции.

Мудрик и Грачева поддерживают друг друга в социальных сетях

Мостовой и Грачёва также нередко демонстрируют взаимные лайки, что привлекло внимание интернет-пользователей.

Ранее у них уже были схожие истории. Например, о катании на лодке по реке в Петербурге. Мудрик и Грачева также поддерживают друг друга в социальных сетях. Они лайкают друг друга, публикуя схожие геолокации.