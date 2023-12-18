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Нутрициолог ответил, что будет, если есть чеснок каждый день

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Нутрициолог ответил, что будет, если есть чеснок каждый день
Здоровье
Фото: @jcomp / freepik.com

Нутрициолог Анна Денисова отмечает, что чеснок обладает рядом полезных свойств. Он снижает артериальное давление, уровень плохого холестерина в крови, благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему, содержит природные антиоксиданты, которые предупреждают старение организма.

Употребление от двух до пяти граммов чеснока может значительно улучшить состояние здоровья

Ежедневное регулярное употребление от двух до пяти граммов чеснока может значительно улучшить состояние здоровья и повысить человеческий иммунитет. Однако важно учитывать, что есть противопоказания. Его не рекомендуется использовать при индивидуальной непереносимости и болезнях ЖКТ.

Информационное агентство «Informing»

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