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Не в России: Михаил Шуфутинский проведет Новый год на райских Мальдивах

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Не в России: Михаил Шуфутинский проведет Новый год на райских Мальдивах
Знаменитости
Источник фото: @mikhail.shufutinsky

По данным Газеты.ру, Михаил Шуфутинский рассказал, что он планирует провести Новый год за границей. Как сообщил известный шансонье, он отметит праздник на Мальдивах в компании своей жены Светланы и близких друзей.

Шуфутинский в этот раз решил попробовать что-то новое

75-летний артист обычно отмечает 1 января только с супругой. Но в этот раз он решил сделать исключение и попробовать что-то новое. Эстрадный певец подчеркнул свою консервативность и привязанность к знакомым местам, но вместе с тем выразил интерес к новому опыту. 

Шуфутинский поделился, что он не считает деньги и призвал других россиян отказаться от этой привычки в грядущем году.

Информационное агентство «Informing»

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