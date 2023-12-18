Не в России: Михаил Шуфутинский проведет Новый год на райских Мальдивах

По данным Газеты.ру, Михаил Шуфутинский рассказал, что он планирует провести Новый год за границей. Как сообщил известный шансонье, он отметит праздник на Мальдивах в компании своей жены Светланы и близких друзей.

Шуфутинский в этот раз решил попробовать что-то новое

75-летний артист обычно отмечает 1 января только с супругой. Но в этот раз он решил сделать исключение и попробовать что-то новое. Эстрадный певец подчеркнул свою консервативность и привязанность к знакомым местам, но вместе с тем выразил интерес к новому опыту.

Шуфутинский поделился, что он не считает деньги и призвал других россиян отказаться от этой привычки в грядущем году.