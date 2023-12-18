«Я был ужасно зол»: Топалов рассказал о серьезной ссоре с Тодоренко в канун Нового года

Влад Топалов признался журналистам, что до встречи со своей женой он ненавидел Новый год и все, что с ним связано. Но Регина Тодоренко захотела это исправить.

Для начала она уговорила мужа положить под елку пять предметов, которые он бы хотел «перенести» в следующий год. Певец сдался не сразу. Влад пошел навстречу избраннице только после ссоры, пишет портал 7Дней.

Я дико упирался

«Я дико упирался. Мы тогда сильно поругались. Я был ужасно зол, но в итоге сделал это,» - рассказал Топалов.

Что касается нового года сейчас, Топалов следует различным ритуалам и обязательно сжигает бумажку с заветными желаниями.