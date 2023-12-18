В образе Мухи-Цокотухи в шоу «Аватар» судьи нашли Ларису Долину

На экраны вышел очередной выпуск шоу «Аватар». В нем была раскрыта Лариса Долина. Она скрывалась в образе персонажа Муха-Цокотуха.

Певица после разоблачения рассказала, что она выбрала этот образ из-за своей любви к золоту, но не в виде ювелирных украшений, а как объект восхищения. Жюри выразило признательность артистке. Звездные судьи отметили уникальный стиль и несравненную манеру исполнения.

По их мнению, Долина привлекла внимание своим профессионализмом, умением создавать загадочные образы, затрудняющие распознавание.