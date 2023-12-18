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Российские артисты массово слегли с гриппом и простудой после «Песни года-2023»

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Российские артисты массово слегли с гриппом и простудой после «Песни года-2023»
Знаменитости
Источник фото: @leratv

По сообщениям МК, многие российские артисты, включая Леру Кудрявцеву и ее команду, группу «Раса» и других, заболели простудой и гриппом после участия в «Песне года» и новогоднем вечере «Жара» в Москве. Отмечается, что на мероприятиях многие из знаменитостей подхватили инфекцию. 

На «Песне года» в «Мегаспорте» исполнители активно взаимодействовали. Они пели вместе, танцевали, целовались, обнимались. Менеджеры отмечают, что каждый второй участник при этом чихал, кашлял. Кто-то даже не скрывал, что болел. Похожая ситуация была 11 декабря на «Жаре» в столичном «Крокусе». 

Информация о возможных заражениях касается также Григория Лепса, Филиппа Киркорова, Полины Гагариной, Клавы Коки, Николая Баскова и других артистов.

Информационное агентство «Informing»

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