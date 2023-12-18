Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов выступил на программе «Суперстар!». Он предстал с номером под композицию «Одиночество сердец». Его выступление вызвало комментарии пользователей и реакции ведущих.

Видела в своей жизни теперь все

Лариса Гузеева прокомментировала выступление Соседова в своих соцсетях. Телеведущая отметила, что видела в своей жизни теперь все и извинилась за возможное беспокойство, если еще чей-то сон, помимо ее, был нарушен. А вот Лера Кудрявцева выразила свою похвалу Соседову за номер, сравнив его с детской сказкой.

Но при этом звездная блондинка посоветовала критику «больше никогда в жизни не петь». Этот совет Леры поддержала Наташа Королева. Лолита Милявская в свой черед заявила, что Соседову представился шанс прочувствовать эмоции других участников, подвергающихся жесткой критике эксперта, пишет Gazeta.ru.