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Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ

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Телеведущая Гузеева заявила, что лишилась сна, послушав пение критика Соседова на НТВ
Знаменитости
Источник фото: @_larisa_guzeeva_

Музыкальный критик Сергей Соседов выступил на программе «Суперстар!». Он предстал с номером под композицию «Одиночество сердец». Его выступление вызвало комментарии пользователей и реакции ведущих. 

Видела в своей жизни теперь все

Лариса Гузеева прокомментировала выступление Соседова в своих соцсетях. Телеведущая отметила, что видела в своей жизни теперь все и извинилась за возможное беспокойство, если еще чей-то сон, помимо ее, был нарушен. А вот Лера Кудрявцева выразила свою похвалу Соседову за номер, сравнив его с детской сказкой. 

Но при этом звездная блондинка посоветовала критику «больше никогда в жизни не петь». Этот совет Леры поддержала Наташа Королева. Лолита Милявская в свой черед заявила, что Соседову представился шанс прочувствовать эмоции других участников, подвергающихся жесткой критике эксперта, пишет Gazeta.ru.

Информационное агентство «Informing»

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