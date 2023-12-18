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Спойлер: Чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Спойлер: Чем закончился сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Знаменитости
Источник фото: @slovopacana.wink

Рассказ о финале сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» включает в себя неожиданный поворот с пересъемкой восьмой серии. Несмотря на планы выпустить завершающий эпизод 21 декабря, авторы фильма решили переснять его. Точная дата выхода пока неизвестна. Однако журналист портала 116.RU решил не ждать официального релиза и посмотрел «слив» седьмой и восьмой серии. 

Смерть Айгуль влияет на Марата 

В заключительной сцене Марат оказывается сломленным человеком, а его отношения с братом, который был всегда авторитетом, становятся непригодными. Смерть Айгуль влияет на Марата глубже, чем можно было предвидеть. Он сотрудничает с милицией, сражается с предателем Универсамовских, он больше не знает, кто он такой. 

Адидас становится жертвой нападения

Наиболее закономерный финал в этой истории получает Вова «Адидас». Поздравив отца с юбилеем, он говорит, что уезжает с невестой. В финальной сцене, где он прощается с Наташей на перроне, Адидас становится жертвой нападения бывшего члена группировки. На грани смерти он умирает на руках девушки с улыбкой на лице.

Информационное агентство «Informing»

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