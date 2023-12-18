Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль «Барокко» российского режиссера Кирилла Серебренникова в Гамбурге. Его визит произошел неожиданно по пути из Брюсселя после прошедшего саммита Евросоюза. После представления канцлер ФРГ зашел за кулисы, выразив восторг артистам.

«Все смеялись, а сам канцлер не обиделся»

Шольц также признался, что опасался пропустить постановку из-за Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. По словам самого Серебренникова, в ходе спектакля актер Тило Вернер во время исполнения композиции Besogna morire, куплет которой спет на венгерском, пошутил про отношения Орбана и Шольца. Режиссер отметил, что «все смеялись, а сам канцлер не обиделся», сообщает ИА Красная Весна.