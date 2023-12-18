Информинг » Знаменитости » Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера

Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера

Image 16+
Канцлера Германии Шольца нашли на спектакле уехавшего из России режиссера
Знаменитости
Источник фото: @olafscholz

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль «Барокко» российского режиссера Кирилла Серебренникова в Гамбурге. Его визит произошел неожиданно по пути из Брюсселя после прошедшего саммита Евросоюза. После представления канцлер ФРГ зашел за кулисы, выразив восторг артистам. 

«Все смеялись, а сам канцлер не обиделся»

Шольц также признался, что опасался пропустить постановку из-за Виктора Орбана, премьер-министра Венгрии. По словам самого Серебренникова, в ходе спектакля актер Тило Вернер во время исполнения композиции Besogna morire, куплет которой спет на венгерском, пошутил про отношения Орбана и Шольца. Режиссер отметил, что «все смеялись, а сам канцлер не обиделся», сообщает ИА Красная Весна.

Информационное агентство «Informing»

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
На ТВ начался новый сезон телесериала «Счастливы вместе»

Сегодня, 09:48

Не в России: Михаил Шуфутинский проведет Новый год на райских Мальдивах

Сегодня, 05:33

«Я был ужасно зол»: Топалов рассказал о серьезной ссоре с Тодоренко в канун Нового года

Сегодня, 02:13

Александр Буйнов не стал скрывать проблемы со здоровьем: с трудом ходит

Вчера, 23:08

Мостовой сходил на концерт в Дубае вместе с подругой украинского футболиста Мудрика

Вчера, 22:53

СМИ нашли перевод слова, который Маратик сказал на татарском во время выступления Пальто

Вчера, 22:08

Садальский нашел логическое объяснение, почему Пугачева не уходит от Галкина

Вчера, 21:53

Попал под поезд: Звезда сериала «Обреченная стать звездой» Никольский нашел свою смерть 13 лет назад

Вчера, 20:28

«Не могу поверить»: Телеведущая Лера Кудрявцева назвала страшной потерей смерть Ары Мартиросяна

Вчера, 19:28

Юбилей музыканта из РФ Макаревича прошел в кругу российских иноагентов

Вчера, 18:03

Вышел в эфир снятый в Челябинской области эпизод шоу «Битва экстрасенсов»

Вчера, 15:53

Умер Отар Иоселиани, известный режиссер и сценарист

Вчера, 15:33

59-летняя Распутина впервые раскрыла свое настоящее имя

Вчера, 14:38

Самбурская раскритиковала собственные клипы, один из которых снимался в США

Вчера, 13:43

Звездная сибирячка: Дочь новосибирских ученых Софья Васильева покорила Голливуд

Вчера, 13:43

Популярная певица и ведущая Бузова нашла, что ответить на критику своего вокала

Вчера, 12:53

В Рыбинске 17 декабря пройдет фан-встреча с Маратом из сериала «Слово пацана»

Вчера, 12:48

«Полнейшее разочарование»: Группа «Три дня дождя» нашла повод больше никогда не приезжать в Архангельск

Вчера, 12:28

Официально: премьера финальной серии сериала «Слово пацана» переносится

Вчера, 11:48

Никита Кологривый нашел себя в роли Кощея в «Слове пацана»

Вчера, 10:58

Новости партнеров
2023
ru-RU