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На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»

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На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»
Знаменитости
Источник фото: @zhanna_badoeva

После почти двухлетнего перерыва телевизионное детское шоу талантов «Лучше всех» возвращается на экраны Первого канала. Вышла программа на экраны 17 декабря 2023 года.

Передача радовала зрителей в течение шести лет. Но в 2022 году в связи с решением руководства канала о приостановке развлекательных передач - все они были временно приостановлены.

Недавно только стало известно о том, что любимое россиянами шоу восстанавливается и снова появится на телеэкранах. С момента своего запуска и до временного прекращения проекта его ведущим был Максим Галкин (признан иноагентом). После возобновления съемок на себя приняла роль ведущей режиссер Жанна Бадоева. 

Информационное агентство «Informing»

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