На Первый канал снова возвращается шоу «Лучше всех»

После почти двухлетнего перерыва телевизионное детское шоу талантов «Лучше всех» возвращается на экраны Первого канала. Вышла программа на экраны 17 декабря 2023 года.

Передача радовала зрителей в течение шести лет. Но в 2022 году в связи с решением руководства канала о приостановке развлекательных передач - все они были временно приостановлены.

Недавно только стало известно о том, что любимое россиянами шоу восстанавливается и снова появится на телеэкранах. С момента своего запуска и до временного прекращения проекта его ведущим был Максим Галкин (признан иноагентом). После возобновления съемок на себя приняла роль ведущей режиссер Жанна Бадоева.