Челябинцы предложили делать полезные напитки для диабетиков из отходов куриного мяса

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске предложили инновационную технологию для создания полезных напитков, предназначенных для диабетиков. Они изготовляются с помощью отходов куриного мяса и творожной сыворотки. Это открытие было представлено на выставке в ЮУрГУ, где также был продемонстрирован гидролизат отходов мясоперерабатывающей промышленности, включающий в себя субпродукты птицы и сыворотку творога с уникальными биоактивными веществами.

Разлагается полностью за месяц

Также была представлена прочная и устойчивая к влаге посуда, изготовленная из спрессованных отходов сельскохозяйственных культур (зернового шрота и отрубей). При утилизации она разлагается полностью за месяц на безопасные вещества. Из того же сырья челябинцы предложили изготавливать упаковочную пленку, которая способна выдерживать груз до 30 кг.