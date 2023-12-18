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Челябинцы предложили делать полезные напитки для диабетиков из отходов куриного мяса

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Челябинцы предложили делать полезные напитки для диабетиков из отходов куриного мяса
Здоровье
Фото: @kalinovskiy / freepik.com

Ученые из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) в Челябинске предложили инновационную технологию для создания полезных напитков, предназначенных для диабетиков. Они изготовляются с помощью отходов куриного мяса и творожной сыворотки. Это открытие было представлено на выставке в ЮУрГУ, где также был продемонстрирован гидролизат отходов мясоперерабатывающей промышленности, включающий в себя субпродукты птицы и сыворотку творога с уникальными биоактивными веществами.

Разлагается полностью за месяц

Также была представлена прочная и устойчивая к влаге посуда, изготовленная из спрессованных отходов сельскохозяйственных культур (зернового шрота и отрубей). При утилизации она разлагается полностью за месяц на безопасные вещества. Из того же сырья челябинцы предложили изготавливать упаковочную пленку, которая способна выдерживать груз до 30 кг.

Информационное агентство «Informing»

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