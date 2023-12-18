Гимнастку Алину Кабаеву нашли на фото в Китае с неизвестным мужчиной

Российская гимнастка Алина Кабаева опубликовала не так давно новую фотографию. Это было фото из ее поездки в Китай на турнир «Небесная грация 2023».

На снимке 40-летняя спортсменка предстает в компании неизвестного мужчины, вызвавший восторг среди ее фанатов, которые заметили счастливый вид гимнастки.

В комментариях фанатов отмечено, что отношения у них, скорее всего, рабочие, поэтому не имеют романтического характера.

Кабаева, известная своими спортивными достижениями, встречалась с Давидом Муселиани с 2002 года. Однако свадьба, запланированная на 2004 год, так и не состоялась. Пара рассталась в 2006 году. С того времени о личной жизни Алины ничего не известно.