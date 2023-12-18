Миллиард рублей: Собчак похвасталась изумительным кольцом с бриллиантом

Ксения Собчак поделилась фотографией драгоценного украшения. Это изумительное кольцо с крупным бриллиантом в форме сердца.

Согласно данным издания «Комсомольская правда», стоимость роскошного украшения оценивается в десять миллионов долларов, что приблизительно равно миллиарду рублей.

В статье КП отмечается, что журналистка редко носит это кольцо в повседневной жизни. Она предпочитает хранить его в сейфе. Бриллиант весом 42 карата считается одним из самых дорогих огранок.

Источник фото: @ksbchk / Telegram

Заказывая камень в форме сердца, владелец платит не только за сам камень, но и за утерянные осколки в процессе длительной обработки.

Откуда у светской львицы появилось это украшение, неизвестно. Возможно, оно было подарено Ксении одним из ее бывших состоятельных возлюбленных, включая миллионера Александра Шусторовича и миллиардера Умара Джабраилова.