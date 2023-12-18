Врач Байрамукова нашла опасными последствия пластики для Пугачевой

74-летняя Алла Пугачева после недавней пластической операции стала объектом обсуждения из-за видимых изменений в ее внешности. Врачи высказывают опасения относительно последствий многократных вмешательств. Они предупреждают артистку о возможных ухудшениях.

Фотографии Примадонны показывают появление нежелательных эффектов, таких как горизонтальные линии в области щек, сильная отечность под глазами. Так, хирург Мадина Байрамукова подчеркивает, что в ее возрасте достижение идеальных результатов сложно из-за утраты упругости кожи.

Специалист предостерегает Пугачеву от дополнительных операций в будущем, которые могут вызвать серьезные проблемы, включая выворот века.