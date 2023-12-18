Симоньян: Пугачева нашла приоритет в деньгах вместо преданности российскому народу

Журналистка Маргарита Симоньян, поддерживающая специальную военную операцию, выразила недоумение по поводу высказываний Аллы Пугачевой, пишет Стархит.

Телеведущая считает, что 74-летняя певица всегда была больше обеспокоена финансовыми вопросами, чем искренним сочувствием к своему народу.

Напомним, Алла Борисовна в ноябре высказалась о том, кого считает холопами и рабами. Это спровоцировало новую волну критики в адрес артистки.

Симоньян также подчеркнула, что, несмотря на разногласия, Примадонна имеет право вернуться в Россию, в отличие от ее супруга-иноагента, которого она считает неудачной политической фигурой.